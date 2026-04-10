iSport.ua
Русский Українська
Футбол

УЕФА отстранил рефери, который судил матч Барселона - Атлетико - СМИ

Румынский судья больше не будет работать на матчах Лиги чемпионов.
Сегодня, 07:54       Автор: Валентина Чорноштан
Иштван Ковач / Getty Images
Иштван Ковач / Getty Images

Накануне состоялся матч 1/4 финала Лиги чемпионов Барселоны против Атлетико, в котором во втором тайме произошёл инцидент.

На 54-й минуте матча защитник Атлетико Марк Пубиль рукой остановил мяч в штрафной площади, однако пенальти не был назначен.

Руководство Барселоны подало жалобу на арбитра матча, 41-летнего румынского судью Иштвана Ковача. После нескольких дней рассмотрения УЕФА одобрил её.

Теперь, по сообщению Diario Sport, УЕФА отстранил судью от участия в матчах Лиги чемпионов, но только на этот сезон, в следующем сезоне Ковача вновь увидим на поле.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона судья атлетико мадрид

Статьи по теме

Милан и Ювентус хотят подписать ветерана Барселони Милан и Ювентус хотят подписать ветерана Барселони
Атлетико снова победил Барселону на Камп Ноу Атлетико снова победил Барселону на Камп Ноу
Защитник Интера Алессандро Бастони стремится перейти в Барселону Защитник Интера Алессандро Бастони стремится перейти в Барселону
Игрок сборной Канады сумел обойти Айзермана по очкам в роли капитана Игрок сборной Канады сумел обойти Айзермана по очкам в роли капитана

Видео

Тройной удар под конец: Шахтер разгромил АЗ в Лиге конференций - видео матча
Тройной удар под конец: Шахтер разгромил АЗ в Лиге конференций - видео матча

Популярное на сайте

Футбол сегодня: Забарный с ПСЖ против Монако, а Цыганков с Жироной будет противостоять Реалу с Луниным
просмотров
УПЛ: Эпицентр одолел Кудривку в заключительном матче 22-го тура
просмотров
Лига чемпионов: Атлетико обыграл Барселону, ПСЖ справился с Ливерпулем
просмотров
Ястремская вылетела с турнира в Линце
просмотров
Калинина снялась с турнира в Линце перед матчем второго круга
просмотров

Последние новости

НХЛ11:27
Игрок сборной Канады сумел обойти Айзермана по очкам в роли капитана
Европа10:52
Милан и Ювентус хотят подписать ветерана Барселони
НБА10:21
Джеймсы установили уникальный эпизод в матче Лейкерс – Голден Стейт
Бокс09:53
Тайсон Фьюри: "Если я буду так же плох, застрелите меня"
НХЛ09:29
НХЛ: Флорида пропустила 5 голов от Оттавы, Даллас одолел Миннесоту
НБА08:57
НБА: Голден Стейт уступил Лейкерс, Нью-Йорк обыграл Бостон
Европа08:30
Авторитетное издание узнало, каких игроков Арсенал планирует купить этим летом
Европа07:54
УЕФА отстранил рефери, который судил матч Барселона - Атлетико - СМИ
Европа07:30
Ливерпуль нашел кандидата на замену Салаху
Европа07:12
Футбол сегодня: Забарный с ПСЖ против Монако, а Цыганков с Жироной будет противостоять Реалу с Луниным
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK