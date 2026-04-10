УЕФА отстранил рефери, который судил матч Барселона - Атлетико - СМИ

Румынский судья больше не будет работать на матчах Лиги чемпионов.

Накануне состоялся матч 1/4 финала Лиги чемпионов Барселоны против Атлетико, в котором во втором тайме произошёл инцидент.

На 54-й минуте матча защитник Атлетико Марк Пубиль рукой остановил мяч в штрафной площади, однако пенальти не был назначен.

Руководство Барселоны подало жалобу на арбитра матча, 41-летнего румынского судью Иштвана Ковача. После нескольких дней рассмотрения УЕФА одобрил её.

Теперь, по сообщению Diario Sport, УЕФА отстранил судью от участия в матчах Лиги чемпионов, но только на этот сезон, в следующем сезоне Ковача вновь увидим на поле.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!