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"Пи**анутая": Игрок сборной Украины отреагировал на посты супруги о своей измене

Футболист решил не скрывать свои эмоции в переписке с товарищем.
Вчера, 14:24
Анна Зубкова / Instagram
Анна Зубкова / Instagram

Вингер Шахтера и сборной Украины Александр Зубков отреагировал на заявление о своей измене со стороны супруги Анны.

Девушка опубликовала в соцсетях доказательства неверности своего возлюбленного, заявив, что намерена подавать на развод.

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Сегодня стало известно, как это воспринял сам Зубков. Жена сумела заснять момент из переписки со своим товарищем, где футболист назвал Анну "пи**анутой".

Источник: скриншот

Также возлюбленная игрока рассказала, что часто подвергалась травле из-за своей фигуры.

"Сколько в адрес своего тела я вынесла...", - написала девушка.

Источник: скриншот

Напомним, Александр и Анна находятся в браке с 2019 года. У пары есть трехлетняя дочь София.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Александр Зубков Анна Зубкова

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