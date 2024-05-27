Жена игрока сборной Украины призвала "не травить" его из-за измены

Анна Зубкова заявила, что рассказала об измене Александра, чтобы у нее не было пути назад.

Пока что жена игрока сборной Украины Александра Зубкова Анна рассказала, что заставило ее рассказать об измене мужа.

По словам девушки, она сделала это, чтобы у нее не было возможности простить Александра.

"Привет, друзья, я вижу, что сегодняшние мои сторис уже в футбольном сообществе и я хочу сказать, что я выставляла сторис не дай Бог для того, чтобы у мужа была травля или это помешало его карьере.

Я выставляла сторис, потому что мне было максимально неприятно, и все, что я хотела это, чтобы у меня не было пути назад к сохранению этого брака, потому что я знаю, что многие женщины прощают измены, но я просто не хочу, чтобы у меня был путь назад. Я просто не хочу, я не могу...

Я очень прошу не заниматься травлей", - сказала Анна в своем обращении.

Отметим, что футболист пока не выходил в публичное пространство с комментариями относительно обвинений жены.

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