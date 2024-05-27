Жена игрока сборной Украины рассказала об измене мужа, но затем удалила сториз

Интересно, как на обвинения в измене ответит сам футболист.

Самая настоящая драма разворачивается в семье футболиста Шахтера и сборной Украины Александра Зубкова.

Анна, жена 27-летнего вингера, сообщила своим подписчикам интересную информацию. В Stories в Instagram она обвинила игрока "горняков" в измене.

"Сказочка про то, что есть верные мужчины, оказалась просто сказочкой. И мой изменил) забавно) Узнала случайно)", - написала Анна.

Она также предоставила скриншоты переписки Зубкова с якобы любовницей, а также историю поиска на его телефоне, где можно заметить, какие услуги искал игрок.

При этом она написала, что если эти stories исчезнут, значит, ее заставили их удалить.

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Источник: скриншот

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Примечательно, что спустя несколько часов данные сообщения все же были удалены. Однако они были успешно сохранены на YeSport.

Александр и Анна находятся в отношениях уже достаточно давно. Летом 2019 года футболист сделал ей предложение, прямо перед переходом в венгерский Ференцварош. Свадьбу они сыграли в октябре того же года, а в январе 2021 году у пары родилась дочь София.

В прошедшем сезоне Александр Зубков принял участие в 37 матчах Шахетра во всех турнирах, в которых записал на свой счет 6 голов и 12 результативных передач.

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