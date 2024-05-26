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Футболист сборной Украины перейдет в Шахтер - журналист

Александр Пихаленок может стать игроком "горняков".
26 мая, 20:25
Александр Пихаленок / scdnipro1.com.ua
Александр Пихаленок / scdnipro1.com.ua

Игрок Днепра-1 и сборной Украины Александр Пихаленок может сменить клубную прописку.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, хавбек близок к переходу в Шахтер. Деталей трансфера не раскрыто.

"Александр Пихаленок - без пяти минут игрок Шахтера.

По моей информации, принципиальная договоренность между всеми сторонами достигнута. Остались определенные финансовые нюансы и игрок вернется в лагерь горняков", - написал Бурбас в своем Telegram-канале.

Отметим, что Пихаленок является воспитанником донецкого клуба и провел за его основу 7 матчей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер СК Днепр-1 Александр Пихаленок

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