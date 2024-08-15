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Тоттенхэм отстранил игрока из-за видео, где он вдыхает веселящий газ

Ив Биссума пропустит старт сезона по собственной глупости.
Сегодня, 16:34
Ив Биссума / Getty Images
Ив Биссума / Getty Images

Полузащитник Тоттенхэма Ив Биссума был отстранен от участия в матче первого тура АПЛ против Лестера, сообщает Sky Sports.

В Сети появилось видео, на котором 27-летний малиец вдыхает веселящий газ из воздушного шарика.

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Во время пресс-конференции главный тренер "шпор" Ангелос Постекоглу подтвердил, что на видео присутствует Биссума, и что игрок был отстранен.

"Я уже давно в этой игре, и когда возникают подобные ситуации, я стараюсь смотреть на них по-разному. Во-первых, есть человек, и это Бисс. Он принял неверное решение. Есть еще санкции, и некоторые из них носят воспитательный характер. Он футболист, у которого есть обязанности", - сказал наставник.

"Он не попадет в заявку на матч в понедельник. Мы отстранили его от игры в понедельник. Ему нужно восстановить доверие и ко мне, и к команде. Дверь для него открыта, и мы можем помочь ему понять, что решения, которые он принимает, влияют на команду".

"Речь идет о том, чтобы принимать более правильные решения. Он извинился передо мной, клубом и всеми причастными, но это лишь часть дела".

Первая игра сезона-2024/25 АПЛ между Тоттенхэмом и Лестером пройдет в понедельник, 19 августа. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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