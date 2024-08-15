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У Забарного появится новый одноклубник: Борнмут согласовал трансфер форварда сборной Бразилии

"Вишни" достаточно быстро нашли, кем заменить Доминика Соланке.
Сегодня, 14:44
Эванилсон / Getty Images
Эванилсон / Getty Images

Борнмут и Порту договорились о переходе Эванилсона в стан "вишен", сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, за трансфер 24-летнего нападающего сборной Бразилии английский клуб заплатит 47 миллионов евро. К тому же, португальцы получат 10% от суммы в случае перепродажи футболиста.

В ближайшее время форвард отправится на запланированный медосмотр, после чего подпишет контракт с Борнмутом.

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Эванилсон призван заменить Доминика Соланке, который ранее перешел в Тоттенхэм.

В прошлом сезоне Эванилсон принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и 7 результативными передачами.

В июне игрок дебютировал за сборную Бразилии в товарищеской встрече со сборной Мексики. Он также вышел на три минуты в четвертьфинале против Уругвая на Копа Америка-2024.

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