Борнмут Забарного усилится одним из лучших игроков Евро

Английский Борнмут может усилить свою вратарскую линию вследствие трансфера, о котором договаривается другой клуб АПЛ.

Как сообщает Фабрицио Романо, Ливерпуль согласовал с Гиорги Мамардашвили личные условия, а также план развития вратаря, согласно которому еще год он будет принадлежать Валенсии, но перейдет именно к "вишням" на правах аренды.

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"Красные" хотят, чтобы в стане коллектива Андони Ираолы грузинский голкипер улучшил свою игру ногами, а также адаптировался к английскому футболу, но правила АПЛ не позволяют местным клубам отдавать игрока в аренду в пределах одной и той же лиги сразу же после трансфера, поэтому, официально Гиорги может стать игроком мерсисайдцев только летом 2025 года.

Стоит отметить впрочем, что Ливерпуль еще не достиг согласия с самими "летучими мышами" по переходу игрока.

В прошлом сезоне 23-летний голкипер провел в Ла Лиге 37 матчей, 13 из которых на 0. Также он поехал на Евро-2024, стал лучшим голкипером по количеству сейвов, и вошел в ряд символических сборных по итогам турнира.

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