Борнмут Забарного объявил о приобретении защитника Барселоны

Английский Борнмут усилил линию защиты, а именно позицию правого защитника.

Как сообщает пресс-служба "вишен", в команду перебрался мексиканец Хулиан Араухо. Сумма трансфера составила 10 млн евро.

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Контракт с игроком подписан на 5 лет. Финансовые детали не сообщаются.

Ранее Хулиан принадлежал Барселоне, хотя, прошлый сезон 23-летний футболист провел в аренде Лас-Пальмасе, сыграв в 26 матчах, где отдал 2 ассиста.

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