iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Борнмут Забарного объявил о приобретении защитника Барселоны

Хулиан Араухо перебрался к "вишням".
Сегодня, 18:31
Хулиан Араухо / Getty Images
Хулиан Араухо / Getty Images

Английский Борнмут усилил линию защиты, а именно позицию правого защитника.

Как сообщает пресс-служба "вишен", в команду перебрался мексиканец Хулиан Араухо. Сумма трансфера составила 10 млн евро.

Читай также: Тренер Борнмута озвучил ожидания от Забарного в новом сезоне АПЛ

Контракт с игроком подписан на 5 лет. Финансовые детали не сообщаются.

Ранее Хулиан принадлежал Барселоне, хотя, прошлый сезон 23-летний футболист провел в аренде Лас-Пальмасе, сыграв в 26 матчах, где отдал 2 ассиста.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона борнмут

Статьи по теме

Два основных игрока Барселоны получили травмы накануне старта Ла Лиги Два основных игрока Барселоны получили травмы накануне старта Ла Лиги
Вот это сюрприз: Барселона не может зарегистрировать Ольмо Вот это сюрприз: Барселона не может зарегистрировать Ольмо
Барселона приняла окончательное решение расстаться с форвардом Барселона приняла окончательное решение расстаться с форвардом
Легенда навсегда: Барселона попрощалась с Сержи Роберто Легенда навсегда: Барселона попрощалась с Сержи Роберто
Помочь журналистам

Видео

Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя
Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в ТОП-30, регресс Костюк и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Сачко выбыл из топ-400
просмотров
Футбол сегодня: Динамо в Лиге чемпионов, Кубок Украины и еврокубковые матчи
просмотров
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: США выиграли медальный зачет, Украина финишировала вне топ-20
просмотров

Последние новости

Европа19:03
Атлетико готов вернуть Канте в Европу
Европа18:59
Ювентус договорился о разрыве контракта с основным игроком
Европа18:39
Трансферы лета 2024 года: Тоттенхэм приобрел Соланке, очередной новичок Челси, Батагов в Трабзонспоре
Европа18:31
Борнмут Забарного объявил о приобретении защитника Барселоны
Европа17:59
Два основных игрока Барселоны получили травмы накануне старта Ла Лиги
Европа17:26
Лидер Челси продлил контракт с клубом
Киберспорт16:55
NaVi - SAW: онлайн-трансляция матча на IEM Cologne 2024
Другие страны16:40
Ванда Нара зажгла сеть фотографиями в откровенном купальнике
Бокс16:10
Теофимо Лопес оценил шансы на поединок с Кроуфордом
Украина15:45
Кубок Украины: новичок УПЛ сенсационно вылетел
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK