Тренер Борнмута озвучил ожидания от Забарного в новом сезоне АПЛ

Андони Ираола надеется, что молодежь команды продолжит прогрессировать в следующем сезоне АПЛ.

Английский Борнмут, за который выступает защитник сборной Украины Илья Забарный продолжает активно готовиться к старту нового сезона в английской Премьер-лиге.

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Главный тренер "вишен" Андонне Ираола озвучил цели своей команды на новый сезон, вспомнив и об Илье Забарном:

"Многие игроки в нашей команде достаточно молоды. Один сезон в английской Премьер-лиге может заставить футболистов значительно улучшиться. Я ожидаю, что такие молодые игроки как Милош Керкез, Илья Забарный, Алекс Скотт, Данго Уаттара смогут серьезно повысить свой уровень" , - цитирует Ираолу Sky Sports.

Напомним, Забарный перебрался в АПЛ из киевского "Динамо" в январе 2023 года. Первый матч в новом сезоне АПЛ Борнмут сыграет против Ноттингем Фрорест.

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