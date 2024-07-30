Борнмут объявил о подписании возможного конкурента Забарному

Английский Борнмут, возможно, будет иметь один из самых молодых центров защиты в АПЛ.

Как сообщает пресс-служба «вишен», к команде присоединился 19-летний испанец Дин Гюйсен. По предварительным данным, сумма трансфера составила 15 млн евро + 3 млн бонусами.

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Контракт с игроком подписан на 6 лет. Финансовые детали личного соглашения игрока и клуба пока остаются неизвестными.

Отметим, что Гюйсен должен был бы стать партнером Ильи Забарного по центру обороны, поскольку предпочитает позиции левого центрального защитника, а Забарный соответственно чаще играет справа в центре обороны, однако, конечно же Илья и Дин могут взаимозаменять друг друга в составе.

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