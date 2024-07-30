iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Борнмут объявил о подписании возможного конкурента Забарному

Дин Гюйсен перебрался в стан «вишен».
Сегодня, 20:36
Дин Хюйсен / Getty Images
Дин Хюйсен / Getty Images

Английский Борнмут, возможно, будет иметь один из самых молодых центров защиты в АПЛ.

Как сообщает пресс-служба «вишен», к команде присоединился 19-летний испанец Дин Гюйсен. По предварительным данным, сумма трансфера составила 15 млн евро + 3 млн бонусами.

Читай также: Забарный продлил контракт с Борнмутом

Контракт с игроком подписан на 6 лет. Финансовые детали личного соглашения игрока и клуба пока остаются неизвестными.

Отметим, что Гюйсен должен был бы стать партнером Ильи Забарного по центру обороны, поскольку предпочитает позиции левого центрального защитника, а Забарный соответственно чаще играет справа в центре обороны, однако, конечно же Илья и Дин могут взаимозаменять друг друга в составе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Илья Забарный

Статьи по теме

Талантливый центрбек станет партнером Забарного в Борнмуте Талантливый центрбек станет партнером Забарного в Борнмуте
Челси без Мудрика не справился с Рексемом, Арсенал Зинченко по пенальти обыграл Борнмут Забарного Челси без Мудрика не справился с Рексемом, Арсенал Зинченко по пенальти обыграл Борнмут Забарного
Боруссия Дортмунд договорилась о подписании защитника сборной Бразилии Боруссия Дортмунд договорилась о подписании защитника сборной Бразилии
Ротань: Мы играли лучше Аргентины, и не заслужили поражения Ротань: Мы играли лучше Аргентины, и не заслужили поражения
Помочь журналистам

Видео

Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль
Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: финал за место в УПЛ, Украина - Аргентина и другие матчи на Олимпиаде-2024
просмотров

Последние новости

Европа21:35
Боруссия Дортмунд договорилась о подписании защитника сборной Бразилии
Олимпийские игры21:17
Ротань: Мы играли лучше Аргентины, и не заслужили поражения
Теннис20:59
Теннис на Олимпиаде-2024: Костюк победила Саккари и вместе с Ястремской снялась с парного разряда, Свитолина проиграла Крейчиковой
Европа20:42
Хавбек сборной Испании выполнил обещание и сменил стиль
Европа20:36
Борнмут объявил о подписании возможного конкурента Забарному
Украина19:59
Левый берег обыграл Минай и вышел в УПЛ
Олимпийские игры19:59
Украина - Аргентина: обзор матча и результат игры 30.07.2024
Европа19:36
Рома объявила о трансфере таланта Ювентуса
Формула 119:21
Журналисты Формулы-1: Кажется, Ред Булл покидает борьбу за Кубок конструкторов
Европа19:05
Директор Баварии высказался о возможном уходе одного из основой игроков клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK