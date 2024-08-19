Жена Судакова рассказала, куда хочет перейти игрок сборной Украины

Елизавета Судакова, жена игрока Шахтера, высказалась по поводу амбици украинского футболиста.

По словам девушки, полузащитник хочет выступать в одной из лучших лиг Европы.

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"Поиграть в топ-чемпионате – мечта любого игрока. У Жоры нет точного чемпионата или клуба, где он хочет сыграть. Он говорит, что хочет просто сыграть в одном из топ-5 чемпионатов.

Скажу, что Жора об этом не думает и новости не читает, комментарии не читает. Он абстрагируется от этого, чтобы не мешало работе", - сказала Судакова в интервью YouTube-каналу Анне Ребровой.

Ранее сообщалось, что Челси изъявил готовность подписать футболиста сборной Украины.

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