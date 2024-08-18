Бывший легионер Динамо нашел клуб в Индии

Бывший опорный полузащитник киевского Динамо Мохаммед Кадири продолжит карьеру в экзотическом чемпионате - футболист подписал контракт с индийским клубом Мохаммедан, который выступает во втором дивизионе.

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Об этом сообщил сам Кадири на своей странице в Instagram. Сообщается, что ганский футболист, летом получивший статус свободного агента, подписал контракт с лидером второго дивизиона чемпионата Индии до 2026 года.

Следует отметить, что предыдущим клубом Кадири был азербайджанский Араз-Нахчиван, за который он выступал с лета 2023 года.

Напомним, контракт гонца принадлежал Динамо с июля 2019-го по октябрь 2022-го. За это время он сыграл всего 16 матчей, трижды отдавался в аренду в тульский Арсенал, Черноморец и Гонвед.

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