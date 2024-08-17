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Динамо с трудом победило Карпаты в полу резервном составе

Киевляне первыми пропустили, но отыгрались еще до перерыва, а в итоге торжествовали.
Сегодня, 19:58
Карпаты - Динамо / instagram.com
Карпаты - Динамо / instagram.com

В рамках третьего тура УПЛ Динамо на выезде сыграло с Карпатами.

Уже на старте хозяева ошеломили киевлян быстрым голом. Забил арендованный у Шахтера Олег Очеретько.

Минимальное преимущество львовян продержалось чуть больше двадцати минут. На 23-й сравнял счет Александр Пихаленок.

После перерыва коллектив Александра Шовковского забил еще раз. На этот раз автором гола стал лидер столичной команды Владислав Ванат.

Добил подопечных Владислава Лупашко Андрей Ярмоленко. Легенда киевлян не дал Александру Кемкину в который раз доказать свое реноме специалиста по отражению пенальти, разведя голкипера и мяч по разным углам

Статистика матча УПЛ Карпаты - Динамо

Карпаты - Динамо 1:3

Голы: Очеретько, 1 - Пихаленок, 23, Ванат, 56, Ярмоленко (пен), 90+3.

Удары: 5 - 9
Удары в створ ворот: 3 - 4
Владение мячом: 39% - 61%

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ динамо карпаты

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