Челси изъявил готовность подписать футболиста сборной Украины

Мудрик может воссоединиться со своим бывшим одноклубником.

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков заинтересовал ряд европейских клубов.

Как сообщает Daily Express, футболист сборной Украины входит в список трансферных целей Челси.

"Синие" готовы продать Конора Галлахера, который отказывается подписывать новый контракт. Судаков должен заменить английского футболиста.

Кроме того, Челси хочет продать Рахима Стерлинга в Саудовскую Аравию, откуда есть к нему интерес.

Трансферная стоимость Георгия оценивается в 60 миллионов фунтов.

Ранее Лунин намекнул, где продолжит карьеру.

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