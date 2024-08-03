Челси изъявил готовность подписать футболиста сборной Украины
Мудрик может воссоединиться со своим бывшим одноклубником.
Полузащитник Шахтера Георгий Судаков заинтересовал ряд европейских клубов.
Как сообщает Daily Express, футболист сборной Украины входит в список трансферных целей Челси.
"Синие" готовы продать Конора Галлахера, который отказывается подписывать новый контракт. Судаков должен заменить английского футболиста.
Кроме того, Челси хочет продать Рахима Стерлинга в Саудовскую Аравию, откуда есть к нему интерес.
Трансферная стоимость Георгия оценивается в 60 миллионов фунтов.
Ранее Лунин намекнул, где продолжит карьеру.
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