iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси изъявил готовность подписать футболиста сборной Украины

Мудрик может воссоединиться со своим бывшим одноклубником.
Сегодня, 14:08
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков заинтересовал ряд европейских клубов.

Как сообщает Daily Express, футболист сборной Украины входит в список трансферных целей Челси.

"Синие" готовы продать Конора Галлахера, который отказывается подписывать новый контракт. Судаков должен заменить английского футболиста. 

Кроме того, Челси хочет продать Рахима Стерлинга в Саудовскую Аравию, откуда есть к нему интерес.

Трансферная стоимость Георгия оценивается в 60 миллионов фунтов.

Ранее Лунин намекнул, где продолжит карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Самые дорогие трансферы украинских футболистов: Довбик ворвался в топ-5 Самые дорогие трансферы украинских футболистов: Довбик ворвался в топ-5
Фехтование на Олимпиаде-2024: Украина вышла в полуфинал в командном турнире по фехтованию на сабле Фехтование на Олимпиаде-2024: Украина вышла в полуфинал в командном турнире по фехтованию на сабле
Плавание на Олимпиаде-2024: Романчук завершил выступление Плавание на Олимпиаде-2024: Романчук завершил выступление
Холанд показал свои "учительские" манеры - ему не понравилась поведение журналистов Холанд показал свои "учительские" манеры - ему не понравилась поведение журналистов
Помочь журналистам

Видео

Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль
Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: старт УПЛ, Порту - Спортинг в Суперкубке Португалии и Олимпиада-2024
просмотров
Свитолина проиграла чемпионке Уимблдона в 1/8 финала Олимпиады-2024
просмотров

Последние новости

Европа14:54
Самые дорогие трансферы украинских футболистов: Довбик ворвался в топ-5
Олимпийские игры14:41
Фехтование на Олимпиаде-2024: Украина вышла в полуфинал в командном турнире по фехтованию на сабле
Европа14:08
Челси изъявил готовность подписать футболиста сборной Украины
Олимпийские игры13:44
Плавание на Олимпиаде-2024: Романчук завершил выступление
Европа13:32
Холанд показал свои "учительские" манеры - ему не понравилась поведение журналистов
Бокс13:07
Баколе назвал условие, при котором Фьюри нокаутирует Усика в реванше
Киберспорт12:42
BLAST Premier: Fall Groups 2024: онлайн-трансляция матчей Vitality - Astralis, G2 - NiP
Олимпийские игры12:22
В беге на 10 000 метров 13 спортсменов превзошли олимпийский рекорд
НБА12:01
Шкафчик Коби Брайанта из раздевалки Лейкерс продали на аукционе за рекордную сумму
Бокс12:00
Кроуфорд или Усик: Алгиери назвал лидера рейтинга pound-for-pound
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK