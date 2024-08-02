Лунин намекнул, где продолжит карьеру
Украинец готовится к сезону вместе с Реалом.
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин определился со своим будущм в мадридском Реале.
Украинский вратарь принял участие в товарищеском матче команды, в котором "сливочные" проиграли Милану (0:1).
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После матча Лунин опубликовал пост в Instagram:
"Не могу дождаться, чтобы снова сыграть в этой форме! Продолжаем подготовку", - написал Андрей.
Вероятнее всего, украинец принял решение остаться в Реале, контракт с которым истекает летом следующего года.
Ранее сообщалось, что Реал рассматривает возможность обменять Лунина на Кепу.
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