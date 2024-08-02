Челси отстранил Галлахера от тренировок в основной группе
Хавбек отказался продлевать контракт.
Хавбек Челси Конор Галлахер отстранен от тренировок в общей группе, пишет Daily Mail.
По сведениям издания, клуб отстранил из игрока за то, что тот отказывается подписывать новый контракт.
При этом Галлахер хочет остаться в Челси, но требует более длительное соглашение, чем предлагаемое 2+1.
Игрок был срочно вызван из отпуска в расположение клуба, чтобы подписать новый контракт. А после отказа он был отстранен и продолжит тренироваться индивидуально.
Напомним, что Атлетико следит за Галлахером, однако на данном этапе сделка маловероятна.
Ранее также сообщалось, что Альварес уже согласовал личные условия с мадридским клубом.
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