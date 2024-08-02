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Челси отстранил Галлахера от тренировок в основной группе

Хавбек отказался продлевать контракт.
Сегодня, 18:53
Конор Галлахер / Getty Images
Конор Галлахер / Getty Images

Хавбек Челси Конор Галлахер отстранен от тренировок в общей группе, пишет Daily Mail.

По сведениям издания, клуб отстранил из игрока за то, что тот отказывается подписывать новый контракт.

При этом Галлахер хочет остаться в Челси, но требует более длительное соглашение, чем предлагаемое 2+1.

Игрок был срочно вызван из отпуска в расположение клуба, чтобы подписать новый контракт. А после отказа он был отстранен и продолжит тренироваться индивидуально.

Напомним, что Атлетико следит за Галлахером, однако на данном этапе сделка маловероятна.

Ранее также сообщалось, что Альварес уже согласовал личные условия с мадридским клубом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Конор галлахер

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