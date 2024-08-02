Атлетико приблизился к трансферу форвада Ман Сити

Мадридский Атлетико в ближайшее время может усилить линию атаки.

Как сообщает аргентинский журналист Сесар Луис Мерло, "матрасники" продвинулись в переговорах по трансферу Хулиана Альвареса.

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С окружением футболиста провели несколько встреч, сообщив о намерении предложить 5-ти летний контракт. Также испанский гранд стремится прийти к согласию по условиям перехода с Ман Сити.

"Горожане" хотят выручить за Альвареса 75-80 млн евро. 24-летний аргентинец ранее сообщал, что примет решение о будущем после завершения Олимпиады в Париже.

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