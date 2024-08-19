"Чувствую, что он забьет много": Тренер Ромы оценил дебют Довбика

Главный тренер Ромы Даниэле Де Росси прокомментировал дебют за команду нападающего Артема Довбика в матче первого тура Серии А против Кальяри (0:0).

Наставник "волков" отметил, что игра для украинского форварда сложилась непросто, но выразил уверенность, что тот еще порадует голевыми достижениями.

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"Да, этот была нелегкая игра для него. Мы часто использовали длинные передачи в первом тайме, но делали это не так, как хотели. Высокие передачи не проходили из-за давления со стороны соперника. Мы создали для него не лучшие условия.

Во втором тайме он действительно хорошо проявил себя, много раз получал мяч и почти забил. Я чувствую, что он забьет много голов", - приводит слова Де Росси официальный сайт Ромы.

Ранее сообщалось, что Рома определилась со списком игроков, которых собирается продать - среди них два конкурента Довбика.

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