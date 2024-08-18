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Кальяри - Рома 0:0 обзор матча и результат игры 18.08.2024

Не лучшее выступление в исполнении украинского форварда "джаллоросси".
Вчера, 23:42
Кальяри - Рома / Getty Images
Кальяри - Рома / Getty Images

В воскресенье, 18 августа, на Унипол-Домус состоялся матч первого тура итальянской Серии А, в котором Кальяри принимал Рому.

В стартовом составе гостей вышел Артем Довбик, для которого это был официальный дебют за новую команду. Однако нельзя сказать, что этот дебют удался.

В первом тайме ни одна из команд не могла похвастаться преимуществом, да и сама игра была далеко не самой увлекательной. К форварду сборной Украины мяч вовсе не доходил.

Ситуация изменилась во второй половине матча, когда обе стороны активизировались и начали создавать моменты.

Это же касается и Довбика, который в заключительные 15 минут поединка сначала с близкого расстояния пробил головой в перекладину, после чего с его дальним ударом справился вратарь. 

Сардинцы ответили римлянам своим попаданием в перекладину, однако самое главное, а именно забить гол, так никто и не смог сделать. Поэтому судья был вынужден зафиксировать нулевую ничью.

Статистика матча Кальяри - Рома первого тура Серии А

Кальяри - Рома 0:0

Ожидаемые голы (xG): 0.76 - 1.25
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 12 - 13
Удары в створ: 2 - 3
Фолы: 14 - 8

Кальяри: Скуффет - Дзаппа, Вьетеска, Луперто - Ацци, Дейола, Прати (Адопо, 71), Марин, Ауджелло - Лувумбу (Паволетти, 71), Пикколи (Лападула, 86).

Рома: Свилар - Челик, Манчини, Н'Дика, Анхелиньо - Ле Фе (Бальданци, 61), Кристанте, Суле (Абрахам, 90), Пеллегрини, Залевски (Дибала, 69) - Довбик (Эль-Шаарави, 90).

Предупреждение: Дейола, Ацци.

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