Рома определилась со списком игроков, которых собираются продать - среди них два конкурента Довбика

Итальянская Рома планирует избавиться от ряда игроков до завершения трансферного окна.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, «волки» хотели бы продать семь игроков, а именно защитников Николу Залевски, Криса Смоллинга и Рика Карсдорпа, полузащитников Эдоардо Бове и Паоло Дибалу, а также нападающих Тэмми Абрагама и Элдора Шомуродова.

По всем игрокам у римлян есть определенные предложения, например, Дибалу хочет приобрести Аль-Кадисия, однако, ближайшим к уходу считается Тэмми Абрагам.

Отметим, что сегодня, 18 августа, в 21:45 Рома начнет сезон Серии А матчем против Кальяри.

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