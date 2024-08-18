Рома определилась со списком игроков, которых собираются продать - среди них два конкурента Довбика
"Волки" проведут достаточно масштабную чистку состава.
Итальянская Рома планирует избавиться от ряда игроков до завершения трансферного окна.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, «волки» хотели бы продать семь игроков, а именно защитников Николу Залевски, Криса Смоллинга и Рика Карсдорпа, полузащитников Эдоардо Бове и Паоло Дибалу, а также нападающих Тэмми Абрагама и Элдора Шомуродова.
По всем игрокам у римлян есть определенные предложения, например, Дибалу хочет приобрести Аль-Кадисия, однако, ближайшим к уходу считается Тэмми Абрагам.
Отметим, что сегодня, 18 августа, в 21:45 Рома начнет сезон Серии А матчем против Кальяри.
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