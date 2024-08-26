Мбаппе: Я очень рад своему дебюту на Бернабеу

Форвард Реала Килиан Мбаппе прокомментировал свой дебют на Бернабеу.

Напомним, накануне мадридці в домашнем матче разобрались с Вальядолидом.

Мбаппе признался, что рад своему дебюту на домашней арене, а также тому, что команде удалось заработать три очка.

"Я очень рад своему дебюту на Бернабеу. Мы выиграли, взяли 3 очка, это был отличный вечер.

Поддержка болельщиков была великолепной. Спасибо всем. Это был замечательный момент, мы хотели выиграть первый домашний матч, что и сделали. Я очень рад. Мы собираемся достичь большего.

Как я себя чувствовал? Хорошо, хорошо, хорошо. Конечно, сыграть за Реал на этом стадионе было исполнением мечты. Теперь мы стремимся к большему. У нас новая игра в четверг, и мы снова надеемся выиграть", - цитирует француза Marca.

Ранее также Жирона проиграла Атлетико.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!