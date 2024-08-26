Атлетико - Жирона 3:0: обзор матча и результат игры 25.08.2024
В воскресенье, 25 августа, в Мадриде на Метрополитано состоялся матч второго тура испанской Ла Лиги, в котором сошлись местный Атлетико и Жирона.
В стартовом составе каталонского коллектива вышел Виктор Цыганков, для которого эта игра стала первой в новом сезоне. И, к сожалению, вингер сборной Украины не может занести ее себе в актив.
Впрочем, это касается не только Цыганкова. Главным антигероем и виновником в поражении Жироны можно смело считать голкипера Пауло Гассанигу.
Ближе к концу первого тайма аргентинский вратарь рукой сыграл за пределами штрафной площади. К всеобщему удивлению главный арбитр показал Гассаниге только желтую карточку.
Но истинное наказание не заставило себя ждать: Антуан Гризманн великолепно исполним штрафной удар, пробив прямо во вратарский угол.
А на старте второй половины встречи Гассанига отметился ляпом. Маркос Льоренте, как и в прошлом матче с Вильярреалом (2:2), прошел по своему флангу. Но в отличие от той игры, испанец решил нанести мощный удар, не входя в штрафную.
Мяч полетел по центру, но Гассанига пустил мяч у себя над головой. Так счет стал 2:0 в пользу "матрасников".
После этого матч, по большому счету, закончился. Подопечные Диего Симеоне отдали противнику мяч, решив больше не рисковать. И хотя гости как-то пытались вернуться в игру, вот только у них ничего не получалось.
Зато "кольчонерос" поймали соперника и успешно сбегали в контратаку, которая завершилась голом капитана команды Коке.
В итоге поединок завершился со счетом 3:0 в пользу Атлетико, который оставил достаточно приятное впечатление после двух туров. А вот Жироне, судя по всему, будет очень сложно в этом сезоне, учитывая все потери лидеров, а также выступление в Лиге чемпионов.
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Статистика матча Атлетико - Жирона второго тура Ла Лиги
Атлетико - Жирона 3:0
Голы: Гризманн, 39, Льоренте, 48, Коке, 90+4.
Ожидаемые голы (xG): 1.23 - 0.51
Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 11 - 13
Удары в створ: 6 - 5
Фолы: 11 - 10
Атлетико: Облак - Аспиликуэта, Хименес, Ле Норман - Льоренте, Де Пауль (Коке, 58), Барриос, Рикельме (Галлахер, 58) - Гризманн (Корреа, 81), Альварес (Серлот, 81), Лино (Рейнилдо, 68).
Жирона: Гассанига - Мартинес, Лопес, Блинд, Гутьеррес - Эррера, Ромеу (Солис, 59), Мартин (Порту, 59) - Цыганков (Альмена, 68), Руис (Миовски, 59), Хиль.
Предупреждения: Де Пауль - Руис, Гассанига, Ромеу.
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