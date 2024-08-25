Рома - Эмполи 1:2: обзор матча и результат игры 25.08.2024

У украинца пока что не очень получается в новой команде.

В воскресенье, 25 августа, в Риме на Стадио Олимпико в рамках второго тура итальянской Серии А Рома принимала Эмполи.

Артем Довбик во второй раз из двух возможных оказался в стартовом составе "джаллоросси". Вот только как и в случае с игрой против Кальяри (0:0) недельной давности, украинец не выделился полезностью.

И вновь проблема Довбика частично лежит на совести его одноклубников, которые пока что не могут "накормить" форварда качественными передачами и моментами, в которых тот был бы полезен.

Источник: Getty Images

Но не только нападающий сборной Украины испытывал проблемы на футбольном поле, а и вся Рома. В первом тайме команда Даниэле Де Росси слишком много позволяла своему сопернику, в результате чего тот сумел отметиться голом в раздевалку в исполнении Эммануэля Гьяси.

После перерыва ситуация не слишком-то и изменилась. Хозяева поля зашевелились только после второго пропущенного мяча - в этот раз арендованный у Милана Лоренцо Коломбо реализовал пенальти.

Надежда на спасение появилась на 80-й минуте, когда Эльдор Шомуродов головой замкнул навес Томмазо Бальданци.

И хотя судья компенсировал 7 минут, этого времени оказалось недостаточно, чтобы Рома вырвала ничью.

В итоге команда Артема Довбика проиграла со счетом 1:2, имея всего одно очко после стартовых двух туров. Зато Эмполи набрал уже четыре очка.

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Статистика матча Рома - Эмполи второго тура Серии А

Рома - Эмполи 1:2

Голы: Шомуродов, 80 - Гьяси, 45, Коломбо, 61.

Ожидаемые голы (xG): 2.98 - 2.87

Владение мячом: 69% - 31%

Удары: 16 - 10

Удары в створ: 6 - 3

Фолы: 10 - 9

Рома: Свилар - Челик (Залевски, 46), Манчини, Н'Дика, Анхелиньо - Кристанте (Ле Фе, 62), Паредес (Бальданци, 62), Пеллегрини - Дибала, Довбик, Суле (Шомуродов, 77).

Эмполи: Васкес - Валукевич, Исмаили, Вити - Гьяси, Хендерсон, Малех (Хаас, 63), Пеццелла (Какаче, 63) - Фаццини (Стоянович, 88), Коломбо (Эконг, 88), Сольбаккен (Эспозито, 58).

Предупреждения: Малех, Сольбаккен, Какаче.

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