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Кривбасс - Ингулец 1:1: обзор матча и результат игры 25.08.2024

Еврокубковый боец Украины не смог обыграть новичка чемпионата.
Сегодня, 20:01
Кривбасс - Ингулец / https://www.instagram.com/fckryvbas/
Кривбасс - Ингулец / https://www.instagram.com/fckryvbas/

В воскресенье, 25 августа, в Кривом Роге в рамках четвертого тура Украинской Премьер-лиги состоялась встреча Кривбасса и Ингульца.

Как и неделей ранее, Кривбасс до этого поединка провел еврокубковый матч, в этот раз проиграв Бетису (0:2).

И после очередного еврокубкового поражения команда Юрия Вернидуба намеревалась отыграться на новичке УПЛ. Однако, несмотря на все свое преимущество, этого им не удалось сделать.

Более того, уже на шестой минуте коллектив из Петрово вышел в лидеры после того, как Александр Пятов из пределов штрафной поразил дальнюю "девятку" ворот Андрея Клищука.

Но на перерыв команды ушли при равном счете. Причем криворожцы сделали это очень красиво. Убежав в атаку, Максим Лунев прострелил вдоль ворот, а Олег Кожушко ударом пяткой застал врасплох всех оппонентов.

По ходу второй половины игры Кривбасс создал множество моментов, чтобы вырвать победу, но подопечные Василия Кобина вновь удержали ничейный результат (уже третий раз подряд).

В итоге Кривбасс впервые в сезоне сыграл вничью, набрав после четырех туров семь очков. На счету Ингульца три ничьи, одно поражение и три балла как следствие.

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Статистика матча Кривбасс - Ингулец четвертого тура УПЛ

Кривбасс - Ингулец 1:1
Голы: Кожушко, 40 - Пятов, 6.

Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 22 - 7
Удары в створ: 10 - 2
Фолы: 12 - 15
Атаки: 147 - 121

Кривбасс: Клищук - Понедельник (Драмбаев, 46), Конате (Бандейра, 46), Стецков, Дибанго - Твердохлеб (Вакулко, 46), Бизимана, Лунев (Хомченовский, 63) - Поэ, Кожушко, Микитишин (Кузык, 76).

Ингулец: Паламарчук - Дубилей (Сидоренко, 65), Малыш, Шершень, Мельничук - Пятов, Петько (Мысык, 79), Волохатый - Белоцерковец (Сад, 79), Козак, Богунов (Пушкарев, 65).

Предупреждения: Понедельник, Дибанго - Козак.

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