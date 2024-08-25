Рух - Заря 3:0: обзор матча и результат игры 25.08.2024

Львовяне не испытали проблем в игре с луганчанами, что позволило им заработать три очка.

В воскресенье, 25 августа, во Львове на Арене Львов прошел матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги между Рухом и Зарей.

На стартовом отрезке поединка хозяева поля заработали право на пенальти, который Остап Притула не смог реализовать - Никита Турбаевский взял намертво удар игрока львовян.

Однако спустя всего пару минут подопечные Виталия Пономарева все же забили - Ярославу Карабину удался удар слету.

Сразу после перерыва Рух удвоил преимущество, когда Василий Рунич замкнул подачу с углового, отправив мяч ударом головой в ближний угол ворот Турбаевского.

А на 60-й минуте львовский клуб довел счет до разгромного. Жан Тронтель неудачно сыграл головой на Турбаевского, который вышел далеко из ворот. Этим воспользовался Игорь Краснопир, который перебросил вратаря.

В добавленное время Клайвер умудрился заработать удаление, но это никак не помешало его команде победить.

Рух завоевал вторую победу в сезоне, имея при этом матч в запасе. Заря же в свою очередь потерпела второе поражение подряд, до этого набрав шесть очков.

Читай также: Полесье с хет-триком Назаренко устроило разгром Оболони

Статистика матча Рух - Заря четвертого тура УПЛ

Рух - Заря 3:0

Голы: Карабин, 16, Рунич, 48, Краснопир, 60.

На 14-й минуте Остап Притула (Рух) не реализовал пенальти (вратарь).

Владение мячом: 62% - 38%

Удары: 5 - 8

Удары в створ: 4 - 3

Фолы: 13 - 15

Рух: Ледвий - Рунич (Слива, 88), Холод, Дидык, Роман - Федор (Джурабаев, 88), Пидгурский, Притула (Семотюк, 72) - Квасница (Сыч, 72), Краснопир, Карабин (Клайвер, 64).

Заря: Турбаевский - Тронтель, Нваэзе (Вантух, 61), Джордан, Жуниньо (Мичин, 61) - Кирюханцев (Будковский, 46), Яцык, Башич, Антюх (Слесарь, 73) - Бенито (Горбач, 54), Герреро.

Предупреждения: Пидгурский, Холод, Клайвер - Будковский.

Удаление: Клайвер, 90+2 (Рух, вторая желтая карточка).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!