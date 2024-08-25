Полесье - Оболонь 4:0: обзор матча и результат игры 25.08.2024

Житомирская команда еще в первом тайме сняла все вопросы о победителе поединка.

В воскресенье, 25 августа, Полесье принимало на своем поле Оболонь в рамках четвертого тура украинской Премьер-лиги.

Житомирская команда не испытала проблем с киевским соперником, отправив в его ворота четыре безответных мяча.

ФК Полесье

Полесье еще в первой половине встречи обеспечило себе разгромное преимущество усилиями Александра Назаренко и Алексея Гуцуляка. Сначала второй отлично подал на дальнюю штангу, где его навес головой замкнул первый, а на 23-й минуте и сам отличился роскошным ударом из-за пределов штрафной в дальний угол.

ФК Полесье

Ближе к перерыву Назаренко вывели на ворота, и он оформил дубль. В начале второго тайма игрок "волков" не остановился и записал на свой счет хет-трик - разобрался с защитником и голкипером и отправил мяч в пустые ворота.

ФК Полесье

Вскоре Оболонь еще и осталась в меньшинстве после удаления Максима Грисьо.

На данный момент Полесье в трех сыгранных матчах набрало семь очков. Оболонь после четырех поединков имеет в активе один балл.

Статистика матча Полесье - Оболонь 4-го тура чемпионата Украины

Полесье - Оболонь 4:0

Голы: Назаренко, 19, 39, 49, Гуцуляк, 23

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 4 - 0

Удары в створ: 4 - 0

Угловые: 6 - 1

Фолы: 13 - 12

Атаки: 67 - 60

Полесье: Волынец - Тейлор (Майсурадзе, 46), Виалле, Чоботенко, Смоляков - Таллес Коста, Бабенко, Крушинский (Леднев, 46) - Гуцуляк (Шастал, 72), Пайшао (Йока, 82), Назаренко (Макуана, 59).

Оболонь: Федоровский - Мединский, Карась, Дубко, Грисьо - Виттенчук (Осман, 84), Мороз, Черненко (Теслюк, 26) - Груша (Приймак, 46), Суханов (Тарануха, 26), Близниченко (Чернов, 69).

Предупреждения: Чоботенко - Близниченко, Витенчук.

Удаление: Грисьо, 54 (прямая красная).

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