Реал Мадрид - Вальядолид: Обзор и результат матча чемпионата Испании 25.08.2024

В рамках 2-го тура Ла Лиги Реал на своем поле встретился с Вальядолидом.

«Сливочные» расслабленно справились с новичком элитного дивизиона, победив со счетом 3:0.

В первом тайме забитых голов не было, как и вообще опасных моментов, а вот уже почти сразу после перерыва хозяева открыли счет. Автором гола стал Феде Вальверде.

Еще два гола в ворота гостей влетели под завершение поединка. Сперва отличился Браим Диас, а за считанные мгновения до конца поединка свой дебютный гол в футболке столичного гранда забил Эндрик.

Статистика матча Ла Лиги Реал Мадрид - Вальядолид

Реал Мадрид - Вальядолид 3:0

Голы: Вальверде, 50, Диас, 88, Эндрик, 90+6

xG: 1.87 - 0.77

Удары: 15 - 6

Удары в створ ворот: 9 - 2

Владение мячом: 67% - 33%

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