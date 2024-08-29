Де Росси подрался с одноклубником Довбика
Наставник римской команды устроил драку во время тренировки.
В расположении Ромы произошел конфликтная ситуация с участием главного тренера команды Даниэеле Де России.
По информации Giallorossi, во время последней тренировки наставник римлян устроил потасовку с полузащитником Брианом Кристанте.
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После резких высказываний от обоих произошла драка.
Отметим, что в первых двух турах чемпионата Италии Рома набрала одно очко. В следующем матче команда сыграет против Ювентуса - игра пройдет 1 сентября.
Ранее сообщалось, что Довбик получил в партнеры защитника сборной Саудовской Аравии.
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