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Футбол

Де Росси подрался с одноклубником Довбика

Наставник римской команды устроил драку во время тренировки.
Сегодня, 07:57
Даниэле Де Росси / Getty Images
Даниэле Де Росси / Getty Images

В расположении Ромы произошел конфликтная ситуация с участием главного тренера команды Даниэеле Де России.

По информации Giallorossi, во время последней тренировки наставник римлян устроил потасовку с полузащитником Брианом Кристанте.

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После резких высказываний от обоих произошла драка.

Отметим, что в первых двух турах чемпионата Италии Рома набрала одно очко. В следующем матче команда сыграет против Ювентуса - игра пройдет 1 сентября.

Ранее сообщалось, что Довбик получил в партнеры защитника сборной Саудовской Аравии.

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