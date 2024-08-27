Довбик получил в партнеры защитника сборной Саудовской Аравии
Рома подписала Сауда Абдельхамида.
Рома объявила о подписании игрока сборной Саудовской Аравии.
25-летний Сауд Абдельхамид пополнил состав римского клуба, перейдя из Аль-Хиляля.
Правый защитник, перешедший за 2,5 млн евро, стал первым саудовским игроком в топ-5 лигах Европы, перешедшим на постоянной основе.
В прошлом сезоне Абдельхамид провел 32 матча, в которых отличился тремя голами и четырьмя ассистами.
Ранее также собщалось, что один из конкурентов Зинченко близок к тому, чтобы покинуть клуб.
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