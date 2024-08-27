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Довбик получил в партнеры защитника сборной Саудовской Аравии

Рома подписала Сауда Абдельхамида.
Вчера, 22:20
Сауд Абдельхамид / asroma.com
Сауд Абдельхамид / asroma.com

Рома объявила о подписании игрока сборной Саудовской Аравии.

25-летний Сауд Абдельхамид пополнил состав римского клуба, перейдя из Аль-Хиляля. 

Правый защитник, перешедший за 2,5 млн евро, стал первым саудовским игроком в топ-5 лигах Европы, перешедшим на постоянной основе.

В прошлом сезоне Абдельхамид провел 32 матча, в которых отличился тремя голами и четырьмя ассистами.

Ранее также собщалось, что один из конкурентов Зинченко близок к тому, чтобы покинуть клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома

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