Середняк Ла Лиги нацелился на конкурента Зинченко
Якуб Кивьор может стать игроком Вильярреала.
Испанский Вильярреал собирается усилить линию обороны.
Как сообщает Фабрицио Романо, «желтая субмарина» нацелилась на подписание Якуба Кивьора. Речь идет о возможной аренде.
Впрочем, уход поляка достаточно маловероятен. Арсенал известил игрока о желании оставить его в своем составе.
Кивер играет на позиции центрального или левого защитника, поэтому, считается конкурентом Александра Зинченко.
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