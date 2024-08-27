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Середняк Ла Лиги нацелился на конкурента Зинченко

Якуб Кивьор может стать игроком Вильярреала.
Вчера, 21:35
Якуб Кивьор / Getty Images
Якуб Кивьор / Getty Images

Испанский Вильярреал собирается усилить линию обороны.

Как сообщает Фабрицио Романо, «желтая субмарина» нацелилась на подписание Якуба Кивьора. Речь идет о возможной аренде.

Впрочем, уход поляка достаточно маловероятен. Арсенал известил игрока о желании оставить его в своем составе.

Кивер играет на позиции центрального или левого защитника, поэтому, считается конкурентом Александра Зинченко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вильярреал Якуб Кивьор

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