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Де Росси: Довбик - великолепный финишер и классный игрок с тактической точки зрения

Даниэле поделился мыслями об украинце.
Сегодня, 20:33
Даниэле де Росси и Артем Довбик / Getty Images
Даниэле де Росси и Артем Довбик / Getty Images

Наставник итальянской Ромы Даниэле де Росси высказался о том, насколько будет отличаться роль Артема Довбика от роли Ромелу Лукаку в прошлом сезоне.

По словам итальянца, разница будет почти незаметной.

"Задачи будут более-менее те же самые, что и в прошлом сезоне".

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Также де Росси охарактеризовал игровые качества Артема.

"Он великолепный финишер, он знает, как связаться с партнером по команде, и с тактической точки зрения, он очень хороший игрок", - сказал Даниэле.

Отметим, что Довбик может дебютировать за Рому уже завтра, 18 августа, матчем против Кальяри.

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