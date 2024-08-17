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Футбол

Экстренер Милана: С огромным интересом буду наблюдать за Довбиком в Роме

Арриго Сакки уверен, что Артем может с первых матчей начать влиять на Рому.
Сегодня, 15:21
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Легендарный экс-тренер Милана и сборной Италии Арриго Сакки сделал некоторые прогнозы на сезон-2024/25 в Серии А.

В частности, Сакки заявил, что будет с интересом наблюдать за игрой Артема Довбыка в Роме.

"Какой трансфер быстро может изменить ситуацию в команде? Я с большим интересом буду наблюдать за Довбиком в Роме.

Он был очень хорош в Жироне, он может стать важным игроком и в Италии", - сказал Арриго.

Также 78-летний итальянец высказал сомнения относительно шансов «волков» на попадание в зону Лиги чемпионов.

"Я думаю, что и Рома, и Лацио немного отстают от остальных, когда речь идет о Топ-4. Посмотрим, сможет ли Де Росси сделать окончательный и решающий скачок в качестве. Я был бы счастлив, потому что это была бы позитивная новость для наших тренеров".

Отметим, что новый сезон итальянского чаемпионата начинается сегодня, 17 августа, но Рома сыграет завтра, 18 августа, в 21:45. Соперником столичного клуба станет Кальяри.

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