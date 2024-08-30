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Лига Европы: результаты жеребьевки

Команды второго за значимостью еврокубка узнали, с кем им придется встретиться, чтобы пройти в плей-офф.
Сегодня, 15:46
Лига Европы / Getty Images
Лига Европы / Getty Images

В пятницу, 30 августа, состоялась жеребьевка дебютной основной части Лиги Европы сезона-2024/25.

В процессе жеребьевки, которая проводилась в обновленном формате, команды не распределялись по группам – они получили список из восьми команд, с которыми им придется встретиться в рамках основной части.

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Результаты жеребьевки основной части Лиги Европы сезона-2024/25

Соперники команд из первой корзины:

Соперники команд из второй корзины:

Соперники команд из третьей корзины:

Соперники команд из четвертой корзины:

Стоит отметить, что каждая команда проведет поединки против двух других клубов из каждой корзины (одна игра – дома, вторая – на выезде). В Лиге Европы будет сыграно 8 туров.

Напомним, вчера, 29 августа своих соперников в основном этапе Лиги чемпионов узнал донецкий Шахтер. Соперниками "горняков" станут Бавария, Боруссия Дортмунд, Аталанта, Арсенал, Янг Бойз, ПСВ, Брест, Болонья.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы

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