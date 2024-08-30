Динамо узнало своих соперников в основном этапе Лиги Европы
Сегодня, 30 августа, состоялась жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Киевское Динамо узнало своих соперников в обновленном формате еврокубка:
Так, соперниками подопечных Александра Шовковского стали: Рома, Лацио, Ференцварош, Реал Сосьедад, Галатасарай, Викторией Пльзень, Хоффенхаймом и РФШ
Дома киевляне сыграют с Лацио, Ференцварошом, Викторией Пльзень и РФШ, на выезде с Ромой, Реал Сосьедадом, Галатасараем и Хоффенхаймом.
Стоит отметить, что киевляне не смогли квалифицироваться в основной раунд Лиги чемпионов, проиграв в квалификации австрийскому Зальцбургу (3:1 по итогам двух матчей).
Со всеми результатами жеребьевки вы можете ознакомиться на Іsport.ua
Напомним, вчера, 29 августа, своих соперников в основном раунде Лиги чемпионов узнал Шахтер. Соперниками горняков стали Бавария, Боруссия, Дортмунд, Аталанта, Арсенал, Янг Бойз, ПСВ, Брест, Болонья.
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