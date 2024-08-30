Динамо узнало своих соперников в основном этапе Лиги Европы

Киевляне проведут восемь матчей в новом формате группового этапа Лиги Европы.

Сегодня, 30 августа, состоялась жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Киевское Динамо узнало своих соперников в обновленном формате еврокубка:

Так, соперниками подопечных Александра Шовковского стали: Рома, Лацио, Ференцварош, Реал Сосьедад, Галатасарай, Викторией Пльзень, Хоффенхаймом и РФШ

Дома киевляне сыграют с Лацио, Ференцварошом, Викторией Пльзень и РФШ, на выезде с Ромой, Реал Сосьедадом, Галатасараем и Хоффенхаймом.

Стоит отметить, что киевляне не смогли квалифицироваться в основной раунд Лиги чемпионов, проиграв в квалификации австрийскому Зальцбургу (3:1 по итогам двух матчей).

Со всеми результатами жеребьевки вы можете ознакомиться на Іsport.ua

Напомним, вчера, 29 августа, своих соперников в основном раунде Лиги чемпионов узнал Шахтер. Соперниками горняков стали Бавария, Боруссия, Дортмунд, Аталанта, Арсенал, Янг Бойз, ПСВ, Брест, Болонья.

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