Мбаппе и Кейн обладатели приза Герда Мюллера
В понедельник, 28 октября, проходит 68-я церемония вручения самой престижной индивидуальной награды в футболе - Золотого мяча от журнала France Football.
Во время мероприятия был вручен приз лучшему бомбардиру сезона.
Читай также: Довбик занял 29-е место в голосовании за Золотой мяч-2024
Трофей разделили форвард Баварии Харри Кейн и нападающий Реала Килиан Мбаппе, который в прошлом сезоне играл за ПСЖ.
Оба футболиста забили одинаковое количество голов в сезоне – по 52 гола.
Мбаппе отсутствует на церемонии награждения, ведь Реал проводит бойкот из-за скандала вокруг обладателя "Золотого мяча".
Harry Kane 🤝 Kylian Mbappé— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024
They're our Gerd Muller Trophy winners ⚽️🎯
Both finished the 23-24 season on 52 goals! #trophéeGerdMuller #ballondor pic.twitter.com/CiHMuIKQEF
Отметим, что Реал - лучший мужской клуб года по версии France Football.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!