Мбаппе и Кейн обладатели приза Герда Мюллера

В понедельник, 28 октября, проходит 68-я церемония вручения самой престижной индивидуальной награды в футболе - Золотого мяча от журнала France Football.

Во время мероприятия был вручен приз лучшему бомбардиру сезона.

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Трофей разделили форвард Баварии Харри Кейн и нападающий Реала Килиан Мбаппе, который в прошлом сезоне играл за ПСЖ.

Оба футболиста забили одинаковое количество голов в сезоне – по 52 гола.

Мбаппе отсутствует на церемонии награждения, ведь Реал проводит бойкот из-за скандала вокруг обладателя "Золотого мяча".

Harry Kane 🤝 Kylian Mbappé



They're our Gerd Muller Trophy winners ⚽️🎯



Both finished the 23-24 season on 52 goals! #trophéeGerdMuller #ballondor pic.twitter.com/CiHMuIKQEF — Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024

Отметим, что Реал - лучший мужской клуб года по версии France Football.

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