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Довбик занял 29-е место в голосовании за Золотой мяч-2024

Украинец впервые в карьере был номинирован на престижную награду.
Сегодня, 18:18

В понедельник, 28 октября, в Париже состоится церемония вручения Золотого мяча 2024 года.

Одним из номинантов на главную индивидуальную награду был назван форвард Ромы и сборной Украины Артем Довбик.

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France Football в своих социальных сетях начал постепенно публиковать игроков в порядке мест, которые они заняли в голосовании.

Так, Довбик занял 29-е место, которое он разделил со своим одноклубником Матсом Хуммельсом.

Напомним, что днем ранее Довбик и Хуммельс поучаствовали в позорной игре Ромы с Фиорентиной где немецкий защитник наконец-то дебютировал за римлян но сразу же отметился автоголом.

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