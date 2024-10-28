Довбик занял 29-е место в голосовании за Золотой мяч-2024
В понедельник, 28 октября, в Париже состоится церемония вручения Золотого мяча 2024 года.
Одним из номинантов на главную индивидуальную награду был назван форвард Ромы и сборной Украины Артем Довбик.
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France Football в своих социальных сетях начал постепенно публиковать игроков в порядке мест, которые они заняли в голосовании.
Так, Довбик занял 29-е место, которое он разделил со своим одноклубником Матсом Хуммельсом.
Напомним, что днем ранее Довбик и Хуммельс поучаствовали в позорной игре Ромы с Фиорентиной где немецкий защитник наконец-то дебютировал за римлян но сразу же отметился автоголом.
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