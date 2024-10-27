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Фиорентина - Рома 5:1: обзор матча и результат игры 27.10.2024

Команду украинца помог наказать игрок, арендованный у римлян.
Вчера, 23:40
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В воскресенье, 27 октября, во Флоренции на Стадио Артемио Франки прошел матч девятого тура итальянской Серии А между Фиорентиной и Ромой.

В стартовом составе римлян традиционно появился Артем Довбик. Но форвард сборной Украины в этой игре выступил в качестве зрителя избиения его команды.

Уже к 17-й минуте "фиалки" имели преимущество в два гола: сначала отметился Мойзе Кин, после чего Лукас Бельтран реализовал пенальти.

Главного тренера "джаллоросси" Ивана Юрича это настолько не устраивало, что он решился на двойную замену.

И стоит отметить, что одна из них практически сразу же сработала. Это Куадио Коне сумел отыграть один мяч. Вот только эффект был краткосрочным, ведь к концу первого тайма Кин оформил дубль.

На стартовых минутах второго тайма ситуация для гостей стала еще хуже. Эдоардо Бове, арендованный как раз-таки у Ромы, добавил к своему ассисту на второй гол Кина еще и собственный гол.

Источник: Getty Images

Но и на этом кошмар не закончился. На 65-й минуте с поля был удален Марио Эрмосо, получивший второе предупреждение за матч.

Это позволило Матсу Хуммельсу наконец дебютировать за римлян. Но кажется, что лучше бы он не дебютировал, ведь ему хватило всего четырех минут, чтобы записать на свой счет автогол.

По факту, это стало финальной чертой для поединка, который не подарил равной борьбы, ведь одна команда прошлась катком по другой.

Победа позволила Фиорентине вернуться на четвертое место таблицы, имея теперь 16 очков. Интересно, что Рома осталась там же, где она и была: 10 очков и 11-е место.

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Статистика матча Фиорентина - Рома девятого тура Серии А

Фиорентина - Рома 5:1
Голы: Кин, 9, 41, Бельтран, 17 (пен.), Бове, 52, Хуммельс, 71 (аг) - Коне, 39.

Ожидаемые голы (xG): 3.80 - 0.65
Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 21 - 14
Удары в створ: 10 - 5
Фолы: 13 - 11

Фиорентина: Де Хеа - Додо, Комуццо, Раньери, Госенс - Катальди (Ричардсон, 56), Адли (Куарта, 74), Бове (Соттиль, 66) - Кольпани, Кин (Иконе, 75), Бельтран (Куаме, 66).

Рома: Свилар - Манчини (Бальданци, 46), Н'Дика, Эрмосо - Челик, Пизилли, Кристанте (Коне, 32), Анхелиньо (Залевски, 32) - Дибала (Хуммельс, 67), Довбик, Пеллегрини.

Предупреждения: Раньери, Кин - Манчини, Пизилли, Коне, Эрмосо.

Удаление: Эрмосо, 65 (Рома, вторая желтая карточка).

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