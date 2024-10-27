Интер и Ювентус устроили безумную перестрелку на Сан-Сиро

Команды забили по четыре гола и разошлись ничьей.

В воскресенье, 27 октября, Интер принимал дома Ювентус в рамках центрального матча 9-го тура Серии А.

Уже на 14-й минуте хозяева заработали пенальти благодаря фолу Данило. Зелински уверенно реализовал 11-метровый и вывел Интер вперед. А уже через пять минут Маккенни откатил Влаховичу на пустые ворота, и серб сравнял счет.

Однако, как оказалось, это было только начало. На 26-й минуте Веа остался один в штрафной и без труда замкнул прострел Консейсау. А затем Интер дважджы забил за две минуты, выйдя вперед. Сначала Мхитарян сравнял счет, а затем Зелински оформил второй пенальти.

Во втором тайме Интер забил свой четвертый гол - отличился Дюмфрис, но и после этого темп матча не замедлился на ни йоту. Обе команды продолжали атаковать, и на 71-й минуте Йылдыз вернул интригу в матч отличным ударом в дальний угол.

И уже на 82-й минуте Йылдыз лучше остальных разобрался в штрафной, переложил мяч под левую и сравнял счет - 4:4! С таким счетом матч и завершился.

Статистика матча Интер - Ювентус 9-тура Серии А

Интер - Ювентус 4:4

Голы: Зелински (пенальти), 15, (пенальти), 37, Мхитарян, 35, Дюмфрис, 53 - Влахович, 20, Веа, 27, Йылдыз, 71, 82

Ожидаемые голы (xG): 3.13 - 2.17

Удары: 18 - 10

Удары в створ: 9 - 5

Владение мячом: 47% - 53%

Фолы: 11 - 16

Угловые: 13 - 5

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