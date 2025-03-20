Ярмолюк дебютировал за сборную Украины

Полузащитник Брентфорда вышел на поле в поединке с Бельгией.

В четверг, 20 марта, сборная Украины в первом матче плей-офф Лиги наций за право выступать в Дивизионе А встретилась с Бельгией.

Этот поединок стал дебютным в составе украинской национальной команды для полузащитника английского Брентфорда Егора Ярмолюка.

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21-летний футболист появился на поле на 62-й минуте, заменив травмированного Алексея Сыча, который в свою очередь вышел в первом тайме вместо Ефима Конопли, который также получил повреждение.

Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция матча Украина - Бельгия.

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