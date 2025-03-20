Сборная Украины потеряла сразу двух защитников в матче с Бельгией
Ефим Конопля и Алексей Сыч получили повреждения.
Сразу два защитника сборной Украины досрочно завершили матч с Бельгией.
На 23-й минуте поединка Ефим Конопля получил неприятное повреждение в борье с Леандро Троссардом.
Сергею Реброву пришлось использовать раннюю замену, вместо Конопли вышел Алексей Сыч.
Однако и защитник Карпат не сумел доиграть матч до конца. На 56-й минуте защитник повредил колена, пытаясь заблокировать удар Кевина де Брюйне.
Интересно, что вместо Сыча вышел игрок Брентфорда Егор Ярмолюк, для которого это первая игра в футболке национальной сборной.
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