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Футбол

Сборная Украины потеряла сразу двух защитников в матче с Бельгией

Ефим Конопля и Алексей Сыч получили повреждения.
Вчера, 23:11       Автор: Андрей Безуглый
Ефим Конопля / Getty Images
Ефим Конопля / Getty Images

Сразу два защитника сборной Украины досрочно завершили матч с Бельгией.

На 23-й минуте поединка Ефим Конопля получил неприятное повреждение в борье с Леандро Троссардом.

Сергею Реброву пришлось использовать раннюю замену, вместо Конопли вышел Алексей Сыч.

Однако и защитник Карпат не сумел доиграть матч до конца. На 56-й минуте защитник повредил колена, пытаясь заблокировать удар Кевина де Брюйне.

Интересно, что вместо Сыча вышел игрок Брентфорда Егор Ярмолюк, для которого это первая игра в футболке национальной сборной.

Онлайн трансляция матча Украина - Бельгия доступна на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ефим Конопля Алексей Сыч

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