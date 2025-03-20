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"У него нет подбородка": Пол дерзко заявил, что хочет избить Джошуа

Боксирующий блогер бросил самоуверенный вызов бывшему чемпиону.
Вчера, 22:33       Автор: Игорь Мищук
Джейк Пол / Getty Images
Джейк Пол / Getty Images

Боксирующий блогер Джейк Пол заявил о желании встретиться в ринге с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

По мнению шоумена, он способен разобраться с британским бойцом.

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"Я хочу драться с Энтони Джошуа, потому что я знаю, что надеру задницу Эй Джею.

У него нет подбородка, у него нет навыков, он деревянный. Я люблю тебя, Энтони, и мы друзья. Но я хочу драться с тобой", - приводит слова Пола talkSPORT.

Ранее сообщалось, что промоутер Джошуа выбрал элитных соперников для британца.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Джейк Пол

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