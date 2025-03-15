iSport.ua
Русский Українська

Промоутер Джошуа выбрал элитных соперников для британца

Глава Matchroom Sport подыскал топ-оппонентов для бывшего чемпиона мира.
Сегодня, 13:58
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Британский промоутер Эдди Хирн стремится обеспечить большие бои для своего клиента. Энтони Джошуа может выйти в ринг против звездных соотечественников.

"Существуют только два интересующих Энтони поединка. Первый – против Тайсона Фьюри, а второй – с Даниэлем Дюбуа. В моих мечтах Тайсон Фьюри уже вскоре осуществит свое возвращение на ринг.

В идеале – через несколько месяцев, что позволит устроить поединок с Джошуа в этом году. Здесь, как вы понимаете, никаких гарантий нет. Но это самый большой бой, который только можно организовать", – заявил Хирн BoxingScene.

Джошуа последний раз выходил в ринг осенью прошлого года. Британский боксер нокаутом уступил Дюбуа. Перед этим он дважды проиграл Александру Усику и лишился чемпионских поясов.

К слову, американец Стивенсон призвал Ломаченко освободить пояс легкого дивизиона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн Даниэль Дюбуа

Статьи по теме

"Будешь проклинать себя оставшуюся жизнь": экс-чемпион мира призвал Фьюри возобновить карьеру "Будешь проклинать себя оставшуюся жизнь": экс-чемпион мира призвал Фьюри возобновить карьеру
Усик ради реванша с Дюбуа откупится от обязательного претендента Усик ради реванша с Дюбуа откупится от обязательного претендента
Промоутер Дюбуа отреагировал на назначение боя Усик - Паркер Промоутер Дюбуа отреагировал на назначение боя Усик - Паркер
"Погнали, Джо": Фьюри отреагировал на назначение боя Усика против Паркера "Погнали, Джо": Фьюри отреагировал на назначение боя Усика против Паркера

Видео

Зинченко – претендент на гол дня в Лиге чемпионов
Зинченко – претендент на гол дня в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: в словенской Поклюке состоятся масс-старты женщин и мужчин
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Поклюке с тремя украинками
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

16:36
Семеро украинцев прошли в плей-офф чемпионата Европы U-21 по снукеру
Формула 116:05
Гран-при Австралии могут перенести из-за сильных дождей
Украина15:59
Билодид подписала контракт с клубом первой лиги
Биатлон15:40
Жанмонно выиграла масстарт, две украинки - в топ-20
Европа15:37
Малиновский высказался о возвращении в старт после травмы
Бокс15:13
"Будешь проклинать себя оставшуюся жизнь": экс-чемпион мира призвал Фьюри возобновить карьеру
Европа14:55
Рэтклифф: Я уйду из Манчестер Юнайтед, если провалюсь
14:44
Экстра-лига по футзалу: Sky Up уничтожил Сухую Балку, Аврора разгромила Энергию, Ураган принимает ХИТ
Европа14:15
Рома может попрощаться с Довбиком уже летом
Биатлон14:10
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Поклюке с тремя украинками
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK