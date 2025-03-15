Промоутер Джошуа выбрал элитных соперников для британца

Британский промоутер Эдди Хирн стремится обеспечить большие бои для своего клиента. Энтони Джошуа может выйти в ринг против звездных соотечественников.

"Существуют только два интересующих Энтони поединка. Первый – против Тайсона Фьюри, а второй – с Даниэлем Дюбуа. В моих мечтах Тайсон Фьюри уже вскоре осуществит свое возвращение на ринг.

В идеале – через несколько месяцев, что позволит устроить поединок с Джошуа в этом году. Здесь, как вы понимаете, никаких гарантий нет. Но это самый большой бой, который только можно организовать", – заявил Хирн BoxingScene.

Джошуа последний раз выходил в ринг осенью прошлого года. Британский боксер нокаутом уступил Дюбуа. Перед этим он дважды проиграл Александру Усику и лишился чемпионских поясов.

К слову, американец Стивенсон призвал Ломаченко освободить пояс легкого дивизиона.

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