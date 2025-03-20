Промоутер сообщил, что Джошуа получил травму

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО), сообщил о планах британца.

35-летний боксер получил травму в верхней части тела, из-за чего он не готов к полноценным тренировкам.

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"Ничего серьезного, но это означает, что он вернулся к тренировкам, но еще не совсем готов к полному возвращению в лагерь.

Ему нужно еще около восьми недель, чтобы он мог правильно бить, то есть до апреля-мая, пока он не сможет начать тренировочный лагерь полностью, и это ведет нас к концу лета", - приводит слова промоутера Ring Magazine.

Джошуа провел свой последний бой в сентябре прошлого года, досрочно проиграв Даниэлю Дюбуа.

Ранее Усик сделал прогноз на потенциальный реванш Джошуа и Дюбуа.

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