iSport.ua
Русский Українська

Усик сделал прогноз на потенциальный реванш Джошуа и Дюбуа

Украинец оценил шансы бывшего чемпиона после поражения в первом бою.
Сегодня, 11:58
Дюбуа одолел Джошуа в первом бою / Getty Images
Дюбуа одолел Джошуа в первом бою / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением о потенциальном реванше между Энтони Джошуа и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

Украинский боксер ушел от конкретного ответа о возможном победителе, но отметил, что шансы на успех у Эй Джея есть.

Читай также: Промоутер Джошуа выбрал элитных соперников для британца

"Конечно, шансы всегда есть. В первом бою Даниэль победил. Но это спорт, это бокс. Если будет еще один поединок, я… Я не лучший прогнозист.

Но будет интересно увидеть еще один бой между Джошуа и Дюбуа, их реванш", - сказал Усик в комментарии Al Arabiya English.

Ранее промоутер назвал сроки восстановления Джошуа после травмы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Александр Усик Даниэль Дюбуа

Статьи по теме

Усик признался, сколько еще проведет боев до завершения карьеры Усик признался, сколько еще проведет боев до завершения карьеры
Усик отреагировал на ультиматум WBO о защите против Паркера Усик отреагировал на ультиматум WBO о защите против Паркера
Тренер Паркера: Джозеф хочет боя с Усиком, люди хотят их боя Тренер Паркера: Джозеф хочет боя с Усиком, люди хотят их боя
Арсенал нашел вундеркинда на позицию Зинченко Арсенал нашел вундеркинда на позицию Зинченко

Видео

Месси и Альба помогли Интеру обыграть Атланту
Месси и Альба помогли Интеру обыграть Атланту

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Швеция победила в смешанной эстафете в Поклюке, Украина - в первой десятке
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: команда Реброва сыграет в плей-офф Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк на грани вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: лучший украинец опустил в списке, много изменений в ТОП-10
просмотров

Последние новости

Европа14:53
Арсенал нашел вундеркинда на позицию Зинченко
Европа14:40
Интер готовит новый контракт для своего главного тренера
Теннис14:21
Синнер добавил очередной турнир в график после дисквалификации
Бокс13:31
Усик признался, сколько еще проведет боев до завершения карьеры
Лига наций13:26
Сборная Бельгии понесла два потери на первый матч Лиги наций против Украины
Европа13:07
Тоттенхэм определил кандидатов на замену Постекоглу
Лига наций12:55
Украина - Бельгия: прогноз на матч Лиги наций
Лига наций12:50
Украина - Бельгия: онлайн трансляция матча Лиги наций
Лига наций12:42
Сборная Украины потеряла защитника перед матчами Лиги наций с Бельгией
Лига наций12:33
Украина - Бельгия: УЕФА назначил нефартового арбитра на матч Лиги наций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK