Усик сделал прогноз на потенциальный реванш Джошуа и Дюбуа

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением о потенциальном реванше между Энтони Джошуа и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

Украинский боксер ушел от конкретного ответа о возможном победителе, но отметил, что шансы на успех у Эй Джея есть.

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"Конечно, шансы всегда есть. В первом бою Даниэль победил. Но это спорт, это бокс. Если будет еще один поединок, я… Я не лучший прогнозист.

Но будет интересно увидеть еще один бой между Джошуа и Дюбуа, их реванш", - сказал Усик в комментарии Al Arabiya English.

Ранее промоутер назвал сроки восстановления Джошуа после травмы.

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