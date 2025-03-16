Промоутер назвал сроки восстановления Джошуа после травмы

Британский экс-чемпион не сможет тренироваться в ближайшее время.

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, сообщил о травме своего подопечного, но не уточнил, с чем связаны проблемы со здоровьем боксера.

По словам представителя британца, его клиент не сможет тренироваться минимум два месяца.

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"Джошуа не сможет снова наносить удары или нормально тренироваться в течение восьми-десяти недель", - приводит слова Хирна BoxingScene.

Напомним, что в последний раз Эй Джей выходил в ринг в сентябре прошлого года, потерпев досрочное поражение от обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа.

Ранее сообщалось, что промоутер Джошуа выбрал элитных соперников для британца.

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