Легенда сборной Германии решил отложить выход на пенсию

Руди Феллер может остаться в Бундестим.

Спортивный директор сборной Германии Руди Феллер намерен остаться в команде, сообщает Sky Germany.

Напомним, что легенда Бундестим планировал выйти на пенсию по окончании текущего сезона, однако изменил свое мнение.

Причиной такого решения во многом стал главный тренер сборной Юлиан Нагельсманн, на назначении которого Феллер настаивал в 2023 году.

Как сообщает источник, спортивному директору очень комфортно работать с тренером, а потому он хочет продолжить выполнять свои обязанности.

В ближайшее время Немецкий футбольный союз проведет с Феллером встречу касательно нового двухлетнего контракта.

Ранее также тренер сборной Испании осыпал компилиментами своего игрока.

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