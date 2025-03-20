iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Легенда сборной Германии решил отложить выход на пенсию

Руди Феллер может остаться в Бундестим.
Вчера, 21:55       Автор: Андрей Безуглый
Руди Феллер / Getty Images
Руди Феллер / Getty Images

Спортивный директор сборной Германии Руди Феллер намерен остаться в команде, сообщает Sky Germany.

Напомним, что легенда Бундестим планировал выйти на пенсию по окончании текущего сезона, однако изменил свое мнение.

Причиной такого решения во многом стал главный тренер сборной Юлиан Нагельсманн, на назначении которого Феллер настаивал в 2023 году.

Как сообщает источник, спортивному директору очень комфортно работать с тренером, а потому он хочет продолжить выполнять свои обязанности.

В ближайшее время Немецкий футбольный союз проведет с Феллером встречу касательно нового двухлетнего контракта.

Ранее также тренер сборной Испании осыпал компилиментами своего игрока.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Украина - Бельгия: видео голов Украина - Бельгия: видео голов
Passion UA обыграли белорусов на European Pro League Season 25 Passion UA обыграли белорусов на European Pro League Season 25
Гуцуляк: Думаю, второй матч будет еще тяжелее Гуцуляк: Думаю, второй матч будет еще тяжелее
Испания избежала поражения от Нидерландов, Хорватия победила Францию Испания избежала поражения от Нидерландов, Хорватия победила Францию

Видео

Украина - Бельгия: видео голов
Украина - Бельгия: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: последний этап в сезоне пройдет в Холменколлене
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: команда Реброва сыграет в плей-офф Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк на грани вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: лучший украинец опустил в списке, много изменений в ТОП-10
просмотров

Последние новости

Лига наций00:40
Украина - Бельгия: видео голов
Киберспорт00:29
Passion UA обыграли белорусов на European Pro League Season 25
Лига наций00:21
Гуцуляк: Думаю, второй матч будет еще тяжелее
Вчера, 23:59
Лига наций23:59
Испания избежала поражения от Нидерландов, Хорватия победила Францию
Лига наций23:58
Лига наций-2024/25: Украина обыграла Бельгию, Дания дожала Португалию, Хорватия неожиданно выиграла у Франции
Лига наций23:56
Германия одержала волевую победу над Италией, Дания одолела Португалию
Лига наций23:40
Сборная Украины оформила нереальный камбек против Бельгии
Лига наций23:20
Ярмолюк дебютировал за сборную Украины
Лига наций23:11
Сборная Украины потеряла сразу двух защитников в матче с Бельгией
Европа22:54
Лион обжалует дисквалификацию Фонсеки
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK