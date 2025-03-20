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Футбол

Лион обжалует дисквалификацию Фонсеки

Клуб готов обратиться во все возможные инстанции.
Вчера, 22:54       Автор: Андрей Безуглый
Паулу Фонсека / Getty Images
Паулу Фонсека / Getty Images

Лион намерен обжаловать дисквалификацию главного тренера Паулу Фонсеки, сообщает RMC Sport.

Напомним, португалец был отстранен на девять месяцев после того, как накричал с лицо главному арбитру.

Французский клуб намерен податб апелляцию во Французский национальный олимпийский и спортивный комитеты.

Также, если будет необходимо, Лион готов обратиться также и в административный суд.

Ранее также легенда сборной Германии отложил выход на пенсию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион Паулу Фонсека

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