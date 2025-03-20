Лион обжалует дисквалификацию Фонсеки

Клуб готов обратиться во все возможные инстанции.

Лион намерен обжаловать дисквалификацию главного тренера Паулу Фонсеки, сообщает RMC Sport.

Напомним, португалец был отстранен на девять месяцев после того, как накричал с лицо главному арбитру.

Французский клуб намерен податб апелляцию во Французский национальный олимпийский и спортивный комитеты.

Также, если будет необходимо, Лион готов обратиться также и в административный суд.

Ранее также легенда сборной Германии отложил выход на пенсию.

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