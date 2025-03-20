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Футбол

Атлетико назвал сумму, за которую готов расстаться с Альваресом

"Матрацники" намерены окупить все затраты.
Сегодня, 21:09       Автор: Андрей Безуглый
Хулиан Альварес / Getty Images
Хулиан Альварес / Getty Images

Мадридский Атлетико намерен сохранить у себя Хулиана Альвареса, пишет TeamTalk.

Напомним, что Ливерпуль ктивно интересуется аргентинским форвардом, однако пока не делал официальное предложение.

Мадридский клуб не намерен просто так отпускать свое дорогостоящее приобретение, и готов рассматривать предложение только превышающие 200 млн евро.

Аргентинец обошелся Атлетико прошлым летом в 100 млн евро, а с учетом того, что летом команду почти наверняка покинет Гризманн, клубу нужен игрок, который поведет команду за собой.

В текущем сезоне Хулиан Альварес провел провел 28 матчей, отличившись 11 голами и 2 ассистами.

Ранее также сообщалось, что Реал практически завершил сделку по защитнику Ливерпуля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Хулиан Альварес

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