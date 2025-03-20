Атлетико назвал сумму, за которую готов расстаться с Альваресом
Мадридский Атлетико намерен сохранить у себя Хулиана Альвареса, пишет TeamTalk.
Напомним, что Ливерпуль ктивно интересуется аргентинским форвардом, однако пока не делал официальное предложение.
Мадридский клуб не намерен просто так отпускать свое дорогостоящее приобретение, и готов рассматривать предложение только превышающие 200 млн евро.
Аргентинец обошелся Атлетико прошлым летом в 100 млн евро, а с учетом того, что летом команду почти наверняка покинет Гризманн, клубу нужен игрок, который поведет команду за собой.
В текущем сезоне Хулиан Альварес провел провел 28 матчей, отличившись 11 голами и 2 ассистами.
Ранее также сообщалось, что Реал практически завершил сделку по защитнику Ливерпуля.
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