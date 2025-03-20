Украина - Бельгия: стартовые составы

Соперники определились, кто сыграет с первых минут.

В четверг, 20 марта, сборная Украины проведет первый матч плей-офф Лиги наций против Бельгии.

Перед поединком главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров определился со стартовым составом своей команды.

Читай также: Украина - Бельгия: анонс и прогноз на плей-офф Лиги наций

Украина: Лунин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Зинченко, Калюжный, Шапаренко - Цыганков, Яремчук, Судаков.

Запасные: Трубин, Ризнык, Михайличенко, Сыч, Сваток, Ярмоленко, Ванат, Буяльский, Ярмолюк, Гуцуляк, Назарина, Назаренко.

Также свой стартовый состав огласил наставник бельгийской сборной Руди Гарсия.

Бельгия: Куртуа - Менье, Мехеле, Де Винтер, Дебаст, Де Кейпер - Тилеманс, Де Брюйне, Троссар - Лукаку, Де Кетеларе.

Запасные: Ламменс, Селс, Аль-Дахиль, Фас, Раскин, Батшуаи, Лукебакио, Гейнен, Ванакен, Мокйо, Доку, Салемакерс.

Напомним, что первый номинально домашний для Украины поединок против Бельгии за право сыграть в Дивизионе А Лиги наций состоится в испанском городе Мурсия на арене Энрике Рока де Мурсия. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Бельгия.

Ответный матч будет сыгран 23 марта в бельгийском Генке на стадионе Cegeka Arena. Начало поединка также запланировано на 21:45 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!